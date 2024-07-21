Чому чоловіки відрощують бороду: гіпотеза науковців

Нове дослідження виявило цікаві причини, чому чоловіки вирішують відрощувати бороду. За даними вчених, це не лише питання моди, але й соціального статусу, конкуренції та турботи про сім'ю.

Дослідження проводили фахівці з Сілезького університету в Польщі та Університету Падуї в Італії, які опитали 414 чоловіків віком від 18 до 40 років. Учасників запитували про їхнє волосся на обличчі, соціальні мотиви та гендерні ролі. Висновки науковців опубліковано в журналі Archives of Sexual Behavior.

З'ясувалося, що борода може сигналізувати про статус у суспільстві та підкреслювати привабливість для потенційних партнерів. Наприклад, бородатих чоловіків часто сприймають як більш здорових, агресивних і домінуючих, що вказує на їхній статус у групі. Водночас вони здаються більш надійними та дружніми.

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Борода як символ статусу

Дослідження показало, що наявність бороди може сигналізувати про статус у суспільстві. Бородатих чоловіків часто сприймають як більш здорових, агресивних та домінуючих, що підкреслює їхню роль у соціальній групі.

Турбота про сім'ю

Чоловіки з бородою вважаються більш надійними та здатними піклуватися про сім'ю. Це може бути одним із мотивів для відрощування волосся на обличчі, адже таким чином вони сигналізують про свої наміри щодо довгострокових стосунків і турботи про близьких.

Конкуренція і маскулінність

Цікаво, що чоловіки, які повідомили про високу конкурентоспроможність, не завжди мали більше волосся на обличчі. Гендерно-рольовий стрес також не був вищим серед бородатих чоловіків, що свідчить про те, що відрощування бороди не є способом компенсації інших аспектів маскулінності.

Витрати і догляд

Догляд за бородою пов'язаний із витратами часу, зусиль та фінансів. Індустрія чоловічої косметики продовжує зростати, що вказує на важливість зовнішнього вигляду для сучасних чоловіків.

Висновки дослідження

Дослідження виявило, що чоловіки відрощують бороди з мотивів, пов'язаних із самозахистом, пошуком статусу, партнерства та турботою про дітей. Ці мотиви впливають на їхнє рішення доглядати за волоссям на обличчі.

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