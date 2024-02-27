Як зберегти красу волосся на довгі роки: корисні поради, які повинен знати кожен

Дотримання здорового харчування, регулярна стрижка та належний догляд мають важливе значення для збереження здоров'я волосся. UAportal розповів ефективні поради, які допоможуть зберегти красу локонів надовго.

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Правильний догляд за волоссям

Йдеться про використання відповідного шампуню та кондиціонера для кожного типу волосся, уникання надмірного миття, щоб запобігти вимиванню природних олій, а також використання гребінця з широкими зубцями для м'якого розплутування.

Захист волосся від теплового впливу

Наносьте термозахисні спреї перед використанням гарячих інструментів, таких як плойки або щипці для завивки. Крім того, сушіть волосся на повітрі, коли це можливо, і контролюйте використання інструментів для термоукладки, щоб запобігти довготривалому пошкодженню та зберегти здоровий вигляд волосся.

Здорове харчування та гідратація

Збалансоване харчування, багате на вітаміни, мінерали та білки, сприяє росту та зміцненню волосся. Крім того, достатнє споживання води допомагає підтримувати його зволоженим, запобігаючи його ламкості.

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