Чому чоловікам та жінкам варто вживати манго регулярно: 8 причин
Манго – це не просто смачний десерт, а й справжня скарбниця вітамінів і мікроелементів. Включайте манго в свій раціон і будьте здорові.
Про переваги манго розповіло видання gazeta.ua. Дізнайтеся, чому ж так корисно їсти цей солодкий тропічний фрукт в нашому матеріалі.
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1. Зміцнює імунітет.
Манго багатий на вітаміни C і A, а також каротиноїди, які допомагають організму боротися з вірусами та інфекціями.
2. Покращує травлення.
Він містить багато клітковини, яка нормалізує роботу кишечника і допомагає позбутися від закрепів.
3. Корисне для серця.
Калій і магній, що містяться в манго, нормалізують тиск і знижують ризик розвитку серцево-судинних захворювань.
4. Знижує ризик раку.
Антиоксиданти, якими багатий манго, допомагають нейтралізувати вільні радикали, що є однією з причин розвитку онкології.
5. Покращує зір.
Вітамін A, що міститься в ньому, важливий для здоров'я очей і допомагає запобігти віковій дегенерації жовтої плями.
6. Корисне для шкіри та волосся.
Вітаміни C і E, а також мідь, що містяться в манго, роблять шкіру більш еластичною, а волосся - блискучим і міцним.
7. Допомагає схуднути.
Манго - це ситний фрукт, який надовго дарує відчуття насичення.
8. Підвищує настрій.
Він містить тропічний фрукт і глутамінову кислоту, які стимулюють вироблення ендорфіну - гормону радості.
Але пам'ятайте:
- Не рекомендується їсти манго людям з цукровим діабетом, алергією на фрукти, а також при загостренні захворювань шлунково-кишкового тракту.
- Вживати манго краще в свіжому вигляді, так воно зберігає максимум користі.
- Не їжте манго натще, щоб не дратувати шлунок.
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Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.
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