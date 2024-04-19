Чому чоловікам та жінкам варто вживати манго регулярно: 8 причин

Манго – це не просто смачний десерт, а й справжня скарбниця вітамінів і мікроелементів. Включайте манго в свій раціон і будьте здорові.

Про переваги манго розповіло видання gazeta.ua. Дізнайтеся, чому ж так корисно їсти цей солодкий тропічний фрукт в нашому матеріалі.

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1. Зміцнює імунітет.

Манго багатий на вітаміни C і A, а також каротиноїди, які допомагають організму боротися з вірусами та інфекціями.

2. Покращує травлення.

Він містить багато клітковини, яка нормалізує роботу кишечника і допомагає позбутися від закрепів.

3. Корисне для серця.

Калій і магній, що містяться в манго, нормалізують тиск і знижують ризик розвитку серцево-судинних захворювань.

4. Знижує ризик раку.

Антиоксиданти, якими багатий манго, допомагають нейтралізувати вільні радикали, що є однією з причин розвитку онкології.

5. Покращує зір.

Вітамін A, що міститься в ньому, важливий для здоров'я очей і допомагає запобігти віковій дегенерації жовтої плями.

6. Корисне для шкіри та волосся.

Вітаміни C і E, а також мідь, що містяться в манго, роблять шкіру більш еластичною, а волосся - блискучим і міцним.

7. Допомагає схуднути.

Манго - це ситний фрукт, який надовго дарує відчуття насичення.

8. Підвищує настрій.

Він містить тропічний фрукт і глутамінову кислоту, які стимулюють вироблення ендорфіну - гормону радості.

Але пам'ятайте:

Не рекомендується їсти манго людям з цукровим діабетом, алергією на фрукти, а також при загостренні захворювань шлунково-кишкового тракту.

Вживати манго краще в свіжому вигляді, так воно зберігає максимум користі.

Не їжте манго натще, щоб не дратувати шлунок.

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Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

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