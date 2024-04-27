Чому гіпертонікам варто додати кіноа в свій раціон: корисні поради

Вуглеводи не слід демонізувати, адже вони є важливою частиною здорового харчування, забезпечуючи організм енергією та цінними поживними речовинами. Навіть при наявності високого тиску не потрібно повністю відмовлятися від вуглеводів.

Дієта DASH (Dietary Approaches to Stop Hypertension), яка протягом багатьох років підтвердила свою ефективність у запобіганні та лікуванні гіпертонії, не передбачає їх виключення. Навпаки, вона рекомендує вживати багато продуктів, багатих на "хороші" вуглеводи, таких як фрукти, овочі, бобові та цільнозернові.

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Секрет полягає у виборі вуглеводів з високим вмістом клітковини.

Наприклад, замість звичайних макаронів краще обирати цільнозернові, а замість білого хліба - 100% цільнозерновий.

Як вуглеводи допомагають при високому тиску:

Знижують тиск: Дослідження 2021 року, опубліковане в Hypertension, показало, що споживання більшої кількості якісних вуглеводів (бобових, цільнозернових, фруктів) сприяє зниженню артеріального тиску.

Дослідження 2021 року, опубліковане в Hypertension, показало, що споживання більшої кількості якісних вуглеводів (бобових, цільнозернових, фруктів) сприяє зниженню артеріального тиску. Підтримують здоров'я кишечника: Клітковина, що міститься у вуглеводах, живить корисні бактерії в кишечнику, які, в свою чергу, виробляють сполуки, що знижують тиск.

Є джерелом рослинного білка: Заміна тваринного білка на рослинний (принаймні декілька разів на тиждень) може допомогти знизити ризик гіпертонії. Кіноа, наприклад, містить 4 г білка на ½ склянки.

Заміна тваринного білка на рослинний (принаймні декілька разів на тиждень) може допомогти знизити ризик гіпертонії. Кіноа, наприклад, містить 4 г білка на ½ склянки. Містять магній: Цей мінерал важливий для контролю артеріального тиску. Дослідження 2019 року показало, що його більш високе споживання сприяє кращому контролю тиску. Кіноа забезпечує 14% добової норми магнію в ½ склянки.

Кіноа - кращий вибір вуглеводів при високому тиску:

Багата на клітковину: Вона містить вдвічі більше клітковини, ніж коричневий рис.

Вона містить вдвічі більше клітковини, ніж коричневий рис. Містить багато білка: Це цінне джерело рослинного білка.

Це цінне джерело рослинного білка. Є джерелом магнію: Допомагає контролювати тиск.

Не бійтеся вуглеводів, якщо у вас високий тиск!

Просто обирайте "правильні" - багаті на клітковину та інші корисні речовини. Кіноа - чудовий вибір, який допоможе вам зберегти здоров'я та смачно харчуватися.

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Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

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