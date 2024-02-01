По Землі вдарила нова магнітна буря: як захиститися від впливу

У четвер, 1 лютого, на Землі триває магнітна буря силою у 4 бали. Такі геомагнітні шторми можуть бути відчутними для метеозалежних людей.

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За даними центру Meteoagent, надалі небезпечних періодів геомагнітних штормів не варто очікувати. Однак графік магнітних бур може змінюватися, оскільки все залежить від поведінки Сонця.

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Прогноз магнітних бур на лютий 2024

З 2 по 16 лютого – K-індекс 2 (низька активність)

17 лютого – K-індекс 3 (низька активність)

18 лютого – K-індекс 5 (висока активність сонячної бурі)

19 лютого – K-індекс 5

20 лютого – K-індекс 3 (низька активність сонячної бурі)

З 21 по 29 лютого – K-індекс 2 (низька активність сонячної бурі).

Як магнітні бурі впливають на людей

Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей, особливо на метеозалежних. У період потужних геомагнітних коливань населення Землі може відчувати: головний біль, запаморочення, прискорене серцебиття, слабкість, втому. Може загостритися хронічні хвороби.

Якщо ви відчуваєте будь-які з цих симптомів, зверніться до лікаря.

Що робити коли магнітні бурі

Фахівці радять у період магнітних бур дотримуватися здорового способу життя. Не варто вживати шкідливу їжу, пити каву чи алкогольні напої.

Також варто зменшити фізичні та розумові навантаження. Краще за все у ці дні гуляти на свіжому повітрі та вживати більше рідини. Включайте у свій раціон більше сезонних овочів, фруктів, зелені, горіхів та риби.

Нагадаємо, коли відбувають сезонні міграції птахів та інших тварин, вони орієнтуються за допомогою геомагнітного поля. Проте корональні викиди маси на Сонці регулярно провокують магнітні бурі Землі, що може тимчасово порушувати процес навігації птахів у далеких перельотах.

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