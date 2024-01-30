Піца для лінивих: рецепт сирно-ковбасних паличок

Ці смачні палички з ароматною начинкою з кетчупу, ковбаси та сиру – відмінна закуска для сімейного обіду або вечірки. Вони готуються швидко та просто, з доступних інгредієнтів.

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Крім того, ви можете варіювати смаки паличок в залежності від ваших уподобань. Рецептом поділився портал Shuba.

Інгредієнти:

Листкове тісто дріжджове – 450 г

Твердий сир – 150 г

Ковбаса салямі – 100 г

Кетчуп – 150 г

Яйце куряче – 1 шт.

Кунжут білий – 30 г

Кунжут чорний – 30 г

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Приготування:

Сир і ковбасу натріть на крупній тертці. Листи тіста розкачайте на посипаній борошном поверхні до розміру 30х30 см. Змастіть один лист тіста кетчупом, рівномірно розподіліть по ньому натерті сир і ковбасу. Другий лист тіста також змастіть кетчупом і накрийте ним перший лист з начинкою. Тісто наріжте на смужки шириною 4 см. Закрутіть їх у спіральки. Викладіть на деко, застелене пергаментом. Накрийте харчовою плівкою та залиште на 15 хвилин. Збийте яйце і змастіть ним спіральки. Посипте двома видами кунжуту. Випікайте в розігрітій до 180 °C духовці 15-17 хвилин до золотистого кольору.

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