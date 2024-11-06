Від них мінімум шерсті та запаху: топ-2 породи котів, які ідеально підходять перфекціоністам
Шукаєте ідеального домашнього улюбленця? Варто звернути увагу на дві особливі породи котів, які поєднують простоту догляду з чудовим характером.
Британська короткошерста кішка стане справжнім скарбом для тих, хто цінує чистоту в домі. Їхня щільна коротка шерсть практично не линяє та не потребує складного догляду. Спокійна вдача цих котів робить їх чудовими компаньйонами для сімей з дітьми. Про це пише Радіотрек.
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Бенгальська порода – це вибір для любителів екзотики без зайвих клопотів. Їхня гладка шовковиста шерсть майже не залишає слідів у домі, а відсутність характерного запаху робить їх ідеальними для квартирного утримання. Ці активні та допитливі коти легко знаходять спільну мову з усіма членами родини, особливо з дітьми, проявляючи неабияку прихильність до своїх господарів. Їхня грайлива натура та жвавий інтерес до всього нового роблять їх чудовими сімейними улюбленцями.
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