Від мозку мишей до сечі людини: історики розкрили рецепт зубної пасти давніх римлян

Історики докладно дослідили аспекти турботи про гігієну в Стародавньому Римі та виявили дивовижний рецепт зубної пасти, яка залишає за собою сліди ексцентричності та високого ступеня гігієнічної дбайливості.

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За результатами недавніх досліджень, з'ясувалося, що давні римляни приділяли велику увагу догляду за ротовою порожниною. У давнину римляни виготовляли щось схоже на сучасну зубну пасту для чищення зубів, однак склад цього засобу був доволі дивним, пише Ancient Origins.

Головним компонентом виявилося порошкоподібне вугілля, отримане з різних джерел, включаючи кістки тварин та мушлі устриць. Це вугілля надавало пасті необхідні абразивні властивості для ефективного очищення зубів.

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Найбільш несподіваним інгредієнтом у складі виявилася людська сеча, яка містила аміак та надавала пасті властивості відбілювання. Поряд із тим, додавання порошку з мозку мишей відзначалося для покращення ефективності зубної пасти.

Що особливо цікаво, дослідження показали, що римляни використовували цю пасту не лише для чищення зубів, але і як ополіскувач для рота, що підтримував свіже дихання. Важливість приємного запаху з рота виявилася актуальною в давньоримському суспільстві.

Попри відмінність складу, давньоримська зубна паста свідчить про високий рівень гігієнічної свідомості наших предків. Це підтверджується результатами досліджень археологічних розкопок та знахідок людських останків.

Нагадаємо, у Мексиці знайшли конусоподібні гробниці з останками людей, яким понад 3000 років.

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