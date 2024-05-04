Яких звичок варто позбутись після 40 років: вони працюють проти вас
Вік і шкідливі звички залишають свій слід на обличчі та тілі кожної жінки. Після 40 років важливо не лише правильно доглядати за шкірою, але й вести здоровий спосіб життя. 40 років – це не кінець життя, а лише новий початок. Ведучи здоровий спосіб життя та дбаючи про себе, ви зможете зберегти красу, здоров'я та молодість на довгі роки.
Дієтолог Аліса Прошак назвала 5 звичок, які шкодять жіночому організму після 40 років:
Недостатня фізична активність:
Після 40 років багато жінок стають менш активними через зайнятість, сімейні обов'язки або просто втому.
Це призводить до зменшення м'язової маси, збільшення жирової тканини, погіршення кровообігу та обмінних процесів.
Рекомендується: Щодня приділяти 30-40 хвилин фізичним вправам: ходьбі, бігу, плаванню, танцям або йозі.
Неправильне харчування:
З віком може змінюватися ставлення до харчування. Жінки можуть не приділяти уваги різноманітності та якості їжі, або ж навпаки, ділити їжу на "погану" та "добру".
Це призводить до зайвої ваги, збільшення ризику розвитку хвороб серця, діабету та інших захворювань.
Рекомендується:
- Їсти 5-6 разів на день невеликими порціями.
- Включити в раціон більше овочів, фруктів, цільнозернових продуктів, риби та нежирного м'яса.
- Обмежити вживання цукру, солі, транс-жирів та оброблених продуктів.
Стрес та емоційне перевиснаження:
Хронічний стрес призводить до збільшення вироблення гормону кортизолу, який сприяє накопиченню жиру в животі, погіршує стан шкіри та волосся, послаблює імунітет.
Рекомендується:
- Знаходити час для відпочинку та релаксації.
- Займатися медитацією, йогою або іншими практиками, які допомагають зняти стрес.
- При необхідності звернутися за допомогою до психолога.
Забагато алкоголю:
Алкоголь погіршує симптоми менопаузи, порушує сон, підвищує кортизол, уповільнює відновлення після тренувань та підвищує тривогу.
До того ж, алкоголь має високу калорійність і не має користі для здоров'я.
Рекомендується:
- Обмежити вживання алкоголю до 2-х порцій на тиждень.
- Віддавати перевагу якісному вину або сухому вермуту.
- Пити багато чистої води.
Негативне ставлення до себе:
Невпевненість у собі та нелюбов до власного тіла можуть призводити до депресії, тривоги, спазмів та м'язових затисків.
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Рекомендується:
- Зосередитися на своїх сильних сторонах та досягненнях.
- Оточити себе позитивними людьми.
- Дякувати собі за щоденні справи.
- При необхідності звернутися за допомогою до психолога.
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