Орхідеї квітнутимуть, як божевільні, якщо їх правильно удобрювати

Орхідеї відомі складним доглядом та неймовірно гарними квітами. Додавання правильного добрива може допомогти рослині отримати додатковий стимул до цвітіння.

Фахівці радять використовувати для підгодовування рисову воду раз на тиждень. Про це повідомляє Express.co.uk.

Достатньо використати воду, в якій промивався рис перед готування. Рідина вкрай корисна для рослин.

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Вода з промитого рису містить N, P, K, мікромінерали, амінокислоти та вітаміни, які можуть прискорити ріст. Однак не варто зловживати цим добривом.

Неправильне використання та надмірне внесення може призвести до розквіту шкідливих бактерій і цвілі та залучити шкідників, які ласують крохмалем, таких як мурахи та мошки.

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