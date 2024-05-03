Чим підживити півонії на початку травня, щоб вони пишно квітнули

Півонії – це не лише красиві, але й вибагливі квіти. Щоб вони пишно цвіли, їм потрібне регулярне підживлення. Навіть якщо грунт на вашій ділянці родючий, не можна пропускати графік підживлення півоній.

Дотримуючись цих простих правил, ви зможете виростити на своїй ділянці здорові та красиві півонії. Порадами поділились на сайті prostoway.

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Ось схема підживлення, яка допоможе вашим півоніям цвісти пишно та яскраво:

1. Перше підживлення (кінець квітня - початок травня):

Розсипте під кущем 1 ст. л. аміачної селітри на 1 м².

2. Друге підживлення (через 7 днів):

Використовуйте універсальне добриво "Фертика" згідно з інструкцією.

Розподіліть добриво під кущем, уникаючи попадання на листя та паростки.

3. Третє підживлення (через 7 днів після другого):

Внесіть під кущ невелику кількість сухого деревного попелу.

Потім рясно полийте півонії.

4. Четверте підживлення (через тиждень):

Використовуйте комплексне добриво, наприклад, азофоску, з розрахунку 1 ст. л. на 1 м².

Завдяки цій схемі підживлення ваші півонії будуть радувати вас пишним та яскравим цвітінням протягом багатьох років.

Важливо:

Перед підживленням ґрунт під кущем півоній потрібно добре зволожити.

Не перегодовуйте півонії, адже це може призвести до загнивання коренів.

Використовуйте лише якісні добрива згідно з інструкцією.

Після підживлення рекомендується рясно полити півонії.

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