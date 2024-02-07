Небезпечних ударів буде більше: оновився прогноз магнітних бур на лютий

У лютому побільшає магнітних бур. Зокрема, у середу, 7 лютого, триває геомагнітний шторм, який почався ще 4 лютого. Його сила сягнула небезпечного червоного рівня.

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За даними сервісу Meteoagent, магнітна буря сьогодня склала 5 балів з 9 можливих. Геомагнітний шторм спаде до рівня К-3 8 лютого, однак вже наступного дня знову посилиться до 4 балів (помаранчевий рівень).

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Які дні магнітні бурі у лютому 2024

З 9 по 17 лютого очікується спокійний період – K-індекс 2 (низька активність сонячної бурі) 18 лютого почнеться п'ятибальна магнітна буря, як триватиме дві доби, до 19 лютого включно. 20 лютого – K-індекс 3 (низька активність сонячної бурі)

З 21 по 29 лютого – спокійний період, K-індекс 2 (низька активність сонячної бурі).

Що відбувається під час магнітних бур

Магнітна буря – це збурення магнітного поля Землі, яке викликається потоком заряджених частинок з Сонця. Ці частинки, звані сонячним вітром, можуть впливати на магнітосферу Землі, викликаючи ряд явищ.

Ось деякі з того, що може відбуватися під час магнітних бур:

Зміна напрямку магнітного поля Землі: Це може призвести до порушення роботи систем зв'язку та навігації, таких як GPS.

Індукційні струми: Ці струми можуть виникати в довгих провідниках, таких як лінії електропередач, і можуть призвести до збоїв у роботі електромереж.

Полярні сяйва: Ці красиві світіння в небі виникають, коли заряджені частинки з сонячного вітру стикаються з атмосферою Землі.

Вплив на здоров'я: Деякі люди можуть відчувати такі симптоми, як головний біль, запаморочення, нудота та порушення сну під час магнітних бур.

Як магнітні бурі впливають на людину

Вони можуть посилювати симптоми метеозалежності. Це пов'язано з тим, що шторми впливають на електричну активність мозку, що може викликати порушення його функціонування.

Ось деякі з основних симптомів, які можуть відчувати метеозалежні люди під час магнітної бурі:

Головний біль

Запаморочення

Депресія

Тривожність

Втома

Проблеми зі сном

Тахікардія

Агресія

Що пити коли магнітні бурі

Для кращого самопочуття в такі небезпечні дні, треба дотримуватися простих правил:

Пийте більше чистої води та трав'яного чаю. Відмовтеся від кави, алкоголю, цигарок.

Надавайте перевагу сезонним овочам, фруктам та зелені, менше – смаженої, гострої та жирної їжі.

Гуляйте на свіжому повітрі, ходіть пішки та займайтеся спортом.

Регулярно провітрюйте кімнату, а перед сном приймайте контрастний душ.

Уникайте стресів та конфліктів, не нервуйте.

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