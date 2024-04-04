Небезпечна магнітна буря вдарила по Землі: скільки триватиме та як захиститися
У четвер, 4 квітня, на Землі триває потужна магнітна буря червоного рівня небезпечності. Сила геомагнітного шторму сягла 5 балів з 9 можливих.
За даними сервісу Meteoagent, завтра, 5 квітня, магнітна буря не стихне й буде відчутною для метеозалежних та для людей з хронічними захворюваннями.
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Що таке магнітні бурі?
Магнітні бурі - це коливання геомагнітного поля Землі, викликані сонячною активністю. Ці коливання можуть впливати на роботу електромереж, систем зв'язку та GPS, а також на самопочуття людей.
Як магнітні бурі впливають на організм людини?
Вплив магнітних бур на організм людини може бути різним. Деякі люди відчувають:
- Головний біль
- Запаморочення
- Слабкість
- Втому
- Підвищену дратівливість
- Порушення сну
- Загострення хронічних захворювань
Як пережити магнітні бурі?
Рекомендації для людей, чутливих до магнітних бур:
- Слідкуйте за прогнозом магнітних бур.
- Заздалегідь підготуйте аптечку з необхідними ліками.
- Уникайте фізичного перенапруження.
- Пийте більше води.
- Вживайте продукти, багаті на вітаміни та мікроелементи.
- Дотримуйтесь режиму сну.
- Приймайте контрастний душ.
- Проводьте час на свіжому повітрі.
- Займайтеся медитацією або йогою.
Якщо ви відчуваєте сильний вплив магнітної бурі, зверніться до лікаря.
Що заборонено під час магнітних бур:
- Обмежте вживання кави, алкоголю та тютюну.
- Зменште час роботи за комп'ютером та перегляду телевізора.
- Прийміть ванну з додаванням ефірних олій.
- Слухайте спокійну музику.
- Зробіть масаж.
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