Вони не відійдуть ні на крок: топ найвірніших порід собак

Фахівчиня з поведінки домашніх тварин Кертіс Келлі розповідає, що відданість собак має генетичне підґрунтя. Це підтверджують дослідження Університету Арізони 2019 року, які виявили 131 ділянку в ДНК собак, що впливає на формування ключових поведінкових рис. Про це пише ТСН.

Ознаки відданої собаки можна визначити за такими проявами:

- постійний зоровий контакт з господарем

- миттєва реакція на клик

- старанне виконання команд

- радісна зустріч після розлуки

- бажання бути поруч з людиною

Серед найвідданіших порід виділяють:

Ротвейлер

Попри репутацію небезпечної породи, при правильному вихованні стає надійним другом. Собаки цієї породи розумні та чутливі, але потребують постійної уваги.

Ротвейлер. Джерело: Вікіпедія

Німецька вівчарка

Врівноважена порода з високим рівнем відданості. Собаки люблять бути поруч з господарем і часто стають героями історій про собачу вірність.

Німецька вівчарка. Джерело: Вікіпедія

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Лабрадор-ретривер

Популярна порода, яка 30 років очолювала рейтинг Американського клубу собаківництва. Універсальні собаки, які часто працюють рятувальниками та терапевтами.

Лабрадор. Джерело: Вікіпедія

Акіта

Японська порода, що стала символом відданості завдяки історії про Хатіко. Надзвичайно віддана власникам, але стримана з незнайомцями.

Акіта. Джерело: Вікіпедія

Також до переліку найвідданіших входять чихуахуа, кокер-спанієль, піренейська гірська собака та сенбернар. Кожна з цих порід має свої особливості характеру, але всіх їх об'єднує надзвичайна відданість своїм господарям.

Нагадаємо, ми вже писали про топ найвірніших порід собак.

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