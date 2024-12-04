Вони найменше хворіють: топ найздоровіших порід собак

Вибираючи собаку, важливо передбачити потенційні проблеми зі здоров'ям. Експерти порталу The Scotsman склали рейтинг найбільш здорових порід, які рідко потребують частих відвідувань ветеринара.

Лідером списку є австралійська пастуша собака, яка демонструє унікальне довголіття. Собака цієї породи на ім'я Блюі потрапила до Книги рекордів Гіннесса завдяки неймовірному віку - 29 років. Це яскраво ілюструє потенціал щодо міцного здоров'я.

Німецький пінчер також входить до когорти найздоровіших порід. Він майже не має специфічних генетичних захворювань, а незначні вікові проблеми з очима та стегнами легко попередити завдяки регулярним фізичним навантаженням та належному догляду.

Гаванський собака, попри типові для маленьких порід ризики ураження печінки та нирок, загалом вирізняється міцним здоров'ям. Більшість представників цієї породи залишаються активними та життєрадісними протягом тривалого періоду.

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Пуделі - ще одна порода з вражаючим потенціалом здоров'я. Незалежно від розміру - стандартні, мініатюрні чи великі - вони можуть доживати до 18 років. Вікові проблеми з суглобами та очима торкаються лише літніх собак.

Несподіваним лідером списку є чихуахуа - найменша собача порода у світі. Попри мініатюрні розміри, ці песики мають дуже мало генетичних захворювань. Винятком можуть бути лише поодинокі вікові проблеми з серцем та очима.

Отже, правильний вибір породи, регулярні профілактичні огляди та турботливе ставлення - запорука здорового та щасливого життя чотирилапого друга.

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