Вони найкраще підходять для життя у квартирі: топ маленьких собак

Багато власників шукають чотириногого друга, який комфортно почуватиметься в обмежених міських просторах. Видання Daily Paws проконсультувалося з ветеринаром Деннісом Ріорданом з клініки в Де-Мойні, Айова, та підготувало добірку порід, що чудово адаптуються до квартирного життя.

Бішон фрізе вважається чи не найкращим компаньйоном для тісного простору.Ця порода вирізняється надзвичайно привітливим характером і здатністю тривалий час перебувати в спокійному стані. Важачи близько 7 кілограмів, такий собака не створюватиме дискомфорту для сусідів.

Несподівано до переліку потрапив грейхаунд – собака, відома своєю надшвидкісною реакцією. Їхня особливість полягає в унікальному поєднанні активності та схильності до тривалого відпочинку. Вони чудово підійдуть власникам з динамічним графіком, оскільки не вимагають постійної уваги та складного догляду.

Грейхаунд. Джерело: Вікіпедія

Кавалер Кінг Чарльз Спанієль – справжній еталон квартирної собаки. Ці маленькі песики вирізняються інтелектом, лагідністю та здатністю адаптуватися до будь-якого простору, навіть найменшої студії. Вони тихі, спокійні та надзвичайно прив'язані до господарів.

Кавалер Кінг Чарльз Спанієль. Джерело: Вікіпедія

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Бульдоги можуть здатися важкими та грізними, проте насправді це надзвичайно доброзичливі тварини. Варто врахувати кілька нюансів: через особливості будови морди вони чутливі до температурних змін, а за відсутності виховання можуть бути досить галасливими.

Бульдог. Джерело: Вікіпедія

Бостонський тер'єр став справжнім фаворитом серед міських мешканців. Завдяки оптимальному поєднанню розміру, характеру та невибагливості, ці собаки практично не створюють незручностей. Вони дружелюбні, компактні та чудово почуваються в обмежених просторах.

Бостонський тер'єр. Джерело: Вікіпедія

Нагадаємо, ми вже писали про топ найвірніших порід собак.

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