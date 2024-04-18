Городники підказали дієві методи боротьби з пирієм на городі

Пирій - це справжній бич для будь-якого городника. Цей живучий бур'ян не лише висмоктує з ґрунту життєво важливі вологу та поживні речовини, але й шкодить культурним рослинам, заважаючи їм рости та розвиватися.

На щастя, існує декілька ефективних методів, які допоможуть вам позбутися пирію назавжди. Про це пише Agro Market.

Механічний метод:

Перекопування: Цей трудомісткий, але й найефективніший спосіб полягає у вилученні пирію з коренем за допомогою вил. Важливо ретельно вибирати всі кореневища, адже навіть невеликий шматочок може дати життя новому бур'яну.

Цей трудомісткий, але й найефективніший спосіб полягає у вилученні пирію з коренем за допомогою вил. Важливо ретельно вибирати всі кореневища, адже навіть невеликий шматочок може дати життя новому бур'яну. Підрізування: Регулярне підрізування пирію на глибині 5-10 см лопатою або плоскорізом поступово виснажить рослину і призведе до її загибелі.

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Сидерати:

Посів сидератів - чудовий спосіб не лише позбутися пирію, але й збагатити ґрунт корисними речовинами. Для цього підходять гречка, жито, овес, люпин, гірчиця та інші рослини.

Сидерати висівають восени або ранньою весною, а після їх скошування залишають на ґрунті у якості мульчі.

Мульчування:

Цей метод ефективний для боротьби з молодим пирієм. Покрийте ґрунт товстим шаром мульчі (скошеною травою, соломою, тирсою, подрібненою корою) - це завадить пирію прорости і отримувати сонячне світло.

Хімічні методи:

Використання гербіцидів - це крайній захід, до якого рекомендується вдаватися лише у запущеній ситуації.

При виборі гербіциду важливо ретельно вивчити інструкцію та дотримуватися всіх правил безпеки.

Пам'ятайте, що позбутися пирію за один день неможливо. Але завдяки наполегливості та правильному підходу ви зможете очистити свій город від цього шкідливого бур'яну і створити сприятливі умови для вирощування здорових та рясних врожаїв.

Нагадаємо, ми вже писали, які є способи позбутись пирію.

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