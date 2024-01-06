Один інгредієнт зробить яблучний пиріг ідеальним: кулінарна хитрість

Яблучний пиріг – це улюблений десерт багатьох людей. Він смачний, солодкий і добре поєднується з чаєм або кавою.

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Однак приготувати ідеальний яблучний пиріг не так просто, як здається. Якщо начинка буде рідкою, вона просочить нижню скоринку і пиріг втратить свій хрускіт, пише santeplusmag.

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Секрет приготування ідеального яблучного пирога у кукурудзяному крохмалі. Просто додайте кукурудзяний крохмаль до яблучної суміші.

Кукурудзяний крохмаль – це природний загусник, який допоможе зробити начинку пирога більш щільною та не дати їй розтікатися. Додайте одну столову ложку кукурудзяного крохмалю до двох столових ложок цукру та ретельно перемішайте. Потім додайте яблука і знову перемішайте.

Якщо ви не хочете використовувати кукурудзяний крохмаль, ви можете замінити його борошном. Однак, у цьому випадку вам знадобиться дві столові ложки борошна на дві столові ложки цукру.

Фахівці також радять для пирога обирати терпкі яблука, які містять більше пектину, ніж солодкі сорти. Пектин – це природний загущувач, який допомагає зробити начинку більш щільною.

Не переборщіть з яблучним соком. Якщо яблука дуже соковиті, начинка може вийти рідкою. Щоб цього уникнути, перед приготуванням пирога залиште яблука на 30 хвилин, присипані цукром. За цей час цукор витягне зайву рідину з яблук.

Обов'язково дотримуйтеся часу випікання. Не виймайте пиріг з духовки раніше рекомендованого часу, навіть якщо він вже почав підрум’янюватися. Начинці потрібен час, щоб загуснути.

Слідуючи цим порадам, ви зможете приготувати хрусткий і смачний яблучний пиріг, який порадує вас і ваших близьких.

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