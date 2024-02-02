Оновився графік магнітних бур на лютий 2024: сонячних ударів буде більше

До кінця тижня на Землі очікується небезпечна магнітна буря силою у 4 бали. Геомагнітний шторм прогнозується у неділю, 4 лютого.

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За даними Meteoagent, наступна магнітна буря буде потужнішою, вона триватиме дві доби. Небезпечними будуть 18 та 19 лютого. Прогнозується шторм K-індексу 5 (висока активність сонячної бурі). Повторний удар може статися 26 лютого.

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Прогноз магнітних бур на лютий 2024

4 лютого - магнітна буря з K-індексом 4 (середня активність)

З 5 по 16 лютого – K-індекс 2 (низька активність)

17 лютого – K-індекс 3 (низька активність)

18 лютого – K-індекс 5 (висока активність сонячної бурі)

19 лютого – K-індекс 5

26 лютого – K-індекс 4 (середня активність сонячної бурі)

Як магнітна буря впливає на людину:

погіршення настрою

занепад сил

головний біль

порушення сну

депресивний стан

стрибки артеріального тиску.

У деяких людей спостерігається ломота у суглобах, загострюються хронічні захворювання. Метеозалежні стають неуважними, конфліктними, неспокійними.

Що робити, коли магнітні бурі

Напередодні магнітної бурі не перевтомлюйтесь. Щоб зменшити негативний вплив бурі на організм, обмежте інтенсивні фізичні навантаження, відпочивайте більше, гуляйте на свіжому повітрі, забезпечте повноцінний сон. Дотримуйтесь здорового харчування: їжте рибу, овочі, каші, пийте більше води.

Відмовтеся від вживання кави, алкоголю, куріння. Не піддавайтеся стресам, уникайте конфліктних ситуацій. Не беріться за роботу, яка потребує зосередженості та уваги. Обмежте поїздки за кермом автомобіля.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

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