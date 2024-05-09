Про що говорить наш пульс та як зрозуміти, коли варто їхати до лікарні

Вимірювання пульсу - це простий, але важливий метод, який може допомогти лікарям оцінити ваш стан здоров'я. Пульс - це ритмічні коливання артерій, які відповідають кожному удару серця. За ним варто регулярно слідкувати. Про це пише Радіотрек.

Як виміряти пульс:

На зап'ясті: Покладіть два пальці (вказівний і середній) на внутрішню сторону зап'ястя, трохи нижче від основи великого пальця.

Покладіть два пальці (вказівний і середній) на внутрішню сторону зап'ястя, трохи нижче від основи великого пальця. На шиї: Прикладіть два пальці до бокової частини шиї, трохи нижче від підборіддя.

Прикладіть два пальці до бокової частини шиї, трохи нижче від підборіддя. Під колінною чашечкою: Покладіть два пальці на внутрішню сторону коліна, трохи нижче колінної чашечки.

Нормальний пульс:

У дітей (у віці 5-6 років): 75-115 ударів на хвилину

75-115 ударів на хвилину У дітей старшого віку і дорослих (у віці 10 років і старше): 60-100 ударів на хвилину

60-100 ударів на хвилину У людей похилого віку: 50-90 ударів на хвилину

Норма пульсу може трохи відрізнятися у різних людей.

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Чим може бути викликаний високий пульс (тахікардія):

Фізичне навантаження

Емоційне збудження

Спека

Зневоднення

Деякі ліки

Деякі захворювання, такі як анемія, гіпертиреоз, серцева недостатність

Чим може бути викликаний низький пульс (брадикардія):

Фізична підготовка

Деякі ліки

Деякі захворювання, такі як гіпотиреоз, блокада серця

Старіння

Коли слід звертатися до лікаря:

Якщо ваш пульс постійно вище 100 ударів на хвилину в стані спокою (тахікардія)

Якщо ваш пульс постійно нижче 60 ударів на хвилину в стані спокою (брадикардія)

Якщо ви відчуваєте запаморочення, задишку, біль у грудях або інші неприємні симптоми, пов'язані з вашим пульсом

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