Потрібна лише вода: як перетворити кислі мандарини на солодкі за лічені хвилини

Не завжди можна вгадати, чи будуть куплені мандарини солодкими, чи їх кислуватий присмак змусить око сіпатися.

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Однак, навіть якщо ви зіткнетеся з другим варіантом, не варто засмучуватися – є досить оригінальний спосіб, завдяки якому цитрусові будуть нагадувати смак меду, пише Garden Firenews.

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Для цього потрібно знищити кислоту в мандаринах, а зробити це можна, піддавши плоди впливу високих температур.

Звичайно, можна розкласти мандарини на підвіконні під сонцем – в таких умовах їм знадобиться близько 2-3 днів, щоб дозріти.

Другий спосіб – замочити мандарини в теплій воді (приблизно 40°C) на 10-15 хвилин. Після цього мандарини потрібно покласти в холодну воду. Ця процедура також допоможе розщепити кислоту і зробити мандарини солодкими.

Обидва способи є ефективними, але другий є швидшим і практичнішим. Він особливо актуальний взимку, коли не завжди є можливість залишити мандарини на сонці.

Раніше лікарі сказали, скільки мандаринів можна їсти, щоб не нашкодити собі.

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