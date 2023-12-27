Як зробити кислий мандарин солодким: дієвий лайфхак

Мандарини - це один з найпопулярніших фруктів, які традиційно асоціюються з новорічними святами. Однак іноді буває, що куплені мандарини виявляються кислими. Що ж робити в такому випадку?

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Про це пише nv.Ua.

Спосіб перший: мікрохвильова піч

Цей спосіб є найпростішим і найшвидшим. Для того, щоб зробити кислі мандарини солодкими, потрібно помістити їх у мікрохвильову піч на 30 секунд при максимальній потужності. Після цього мандарини потрібно дати охолонути, а потім можна ласувати ними.

Однак слід пам'ятати, що після такої обробки мандарини не будуть довго зберігатися.

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Спосіб другий: гаряча вода

Цей спосіб є більш тривалим, але він дозволяє зберегти мандарини свіжими протягом декількох днів. Для того, щоб зробити кислі мандарини солодкими, потрібно залити їх гарячою водою (температура води повинна бути близько 40 градусів) і залишити на 10 хвилин.

Після закінчення цього часу потрібно спробувати один із мандаринів. Якщо він став солодшим, то решту мандаринів можна також діставати. Якщо смак вас все ще не дуже подобається, потримайте ще.

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