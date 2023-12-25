Як використати лимон в господарстві: Лайфхаки

Лимон – це не лише освіжаючий фрукт для кулінарії, але й універсальний помічник у побуті та господарстві. UAportal підготував три лайфхаки, що підкажуть альтернативні способи використання лимона.

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Освіжіть свій сміттєпровід

Лимон можна використовувати як освіжувач повітря. Відріжте декілька скибок та киньте їх на дно сміттєвого бака. Нейтралізуючі якості фрукта допоможуть знищити неприємний запах.

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Видаляємо стійкі плями з пластикових контейнерів

Щоб ефективно видалити стійкі плями від їжі з пластикових контейнерів, можна натерти уражені місця розрізаною стороною лимона. Залиште на кілька хвилин, а потім змийте водою. Природна кислотність лимона допоможе розщепити плями.

Зберігайте продукти свіжими

Щоб зберегти фрукти та овочі свіжими на довший час, корисно вичавити на них трохи лимонного соку. Лимонна кислота допоможе запобігти потемнінню і збереже свіжість та яскравість продуктів.

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