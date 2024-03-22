Потрібна голка та пляшка з-під корвалолу: ножиці будуть гострими як бритва

Щоб забезпечити тривале служіння ножиць і уникнути потреби в постійній заміні, важливо правильно доглядати за ними та зберігати їхню гостроту. Проте, для цього не обов'язково звертатися до професіоналів.

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Існують прості та креативні методи, які дозволять зберегти гостроту лез, використовуючи доступні засоби. Один із таких методів – використання тонкої голки.

Просто піднесіть голку до краю леза ножиць, ніби "відкриваючи" їх, повторюючи цю операцію 6-7 разів. Таким чином, ножиці почнуть різати краще, ніж після заточування.

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Інший ефективний спосіб - використання скляної пляшки від ліків, наприклад, від корвалолу, чи йоду. Просто піднесіть ножиці до шийки пляшки й, подібно до голки, "відкривайте" їх. Після 6-7 повторень леза знову стануть гострими.

Ці методи займають всього кілька секунд, але якщо ножиці дуже затупилися і не ріжуть папір, може знадобитися серйозніше заточування з використанням дрібнозернистого наждакового паперу. Проведіть ріжучою кромкою ножиць кілька разів по рівній поверхні, наприклад, по склу, щоб відновити гостроту лез.

Ці методи підходять як для канцелярських, так і для кухонних ножиць.

Пропонуємо подивитися, як загострити ножиці за допомогою рюмки або склянки:

Тому, використовуючи ці прості та ефективні методи догляду, ви зможете продовжити тривале та надійне використання своїх ножиць, забезпечуючи їм тривалу гостроту та ефективність.

Нагадаємо, UAportal повідомляв, як швидко наточити кухонні ножі різними способами.

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