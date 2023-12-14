Потрібна лише склянка: як за секунди заточити ножиці (відео)

Якщо ножиці затупилися, а спеціальної точилки немає, не варто панікувати та бігти у магазин. Деякі підручні засоби здатні легко зробити ножиці знову придатними для нарізання.

Відео дня

Щоб заточити ножиці без точила та спеціальних засобів, можна скористатися склянкою, тарілкою, голкою, чи батарейкою.

Як наточити ножиці голкою

Розкриваємо ножиці, біля основи "ножів" притискаємо голку. Ножиці поступово закриваємо, щоб вони рухали голку. Дуже сильно притискати не потрібно, щоб уникнути пошкоджень, але й слабке натискання не додасть гостроти. Тому тримаємо голку, щоб вона трохи пручалася закриттю ножиць. Достатньо 10-15 таких "закриттів", і ваші ножиці знову різатимуть.

Читайте також: Яким точилом не можна користуватись і що робити, аби ножі завжди були гострими

Як наточити ножиці за допомогою батарейки

Таким же чином можна заточити ножиці за допомогою пальчикової або мізинчикової батарейки. Робимо рухи, як би намагаючись порізати батарейку навпіл, але не настільки сильно, щоб її дійсно розрізати. Усього за кілька секунд ножиці стануть гострими.

Як наточити ножиці за допомогою тарілки

На кожній тарілці є обідок, який виконує функцію підставки. Ось об цей обідок і можна наточити ножиці. Вони максимально розкриваються, точити потрібно лише в одному напрямку, починаючи від основи ножиць, рухом до себе. Не можна, як ніж, водити лезом туди-сюди, це затупить ножиці остаточно. Точити потрібно обидва леза й однакову кількість разів.

Як наточити ножиці за допомогою за допомогою склянки

Просто беремо склянку в ліву руку, а правою рукою, в якій у нас ножиці, намагаємось грановану склянку порізати. Після кількох спроб ножиці стануть гострими.

Нагадаємо, UAportal повідомляв, як швидко наточити кухонні ножі різними способами.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!