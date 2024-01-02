Як швидко наточити ножиці: прості поради

Ножиці – це незамінний інструмент, який використовується в побуті для різних завдань. З часом вони тупляться і перестають добре різати. Щоб продовжити термін служби ножиць, їх потрібно регулярно заточувати.

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Існує кілька способів заточування ножиць. Найпростіший спосіб – це використовувати точилку для ножиць. Точилки для ножиць можна купити в будь-якому господарському магазині. Вони бувають ручними та електричними. Про це пише Телеграф.

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Якщо у вас немає точилки для ножиць, ви можете заточити їх самостійно. Для цього вам знадобляться такі інструменти:

Напилок для ножиць. Напилок для ножиць можна купити в будь-якому господарському магазині. Він має спеціальну форму, яка дозволяє заточувати ножиці.

Фінішна полірувальна паличка. Фінішна полірувальна паличка також можна купити в будь-якому господарському магазині. Вона допоможе зробити леза ножиць гладкими та блискучими.

Щоб заточити ножиці самостійно, виконайте такі дії:

Роз'єднайте ножиці. Прикладіть напилок до леза ножиці під кутом 45 градусів. Почніть заточувати лезо, рухаючи напилок вперед-назад. Повторіть кроки 2-3 для іншого леза. З'єднайте ножиці та заточіть їх леза з боку ріжучого краю. Завершіть заточування, використовуючи фінішну полірувальну паличку.

Ось кілька порад, які допоможуть вам швидко заточити ножиці:

Використовуйте правильний напилок. Напилок для ножиць має спеціальну форму, яка дозволяє заточувати ножиці без пошкодження лез.

Заточуйте ножиці під кутом 45 градусів. Цей кут забезпечить рівномірне заточування лез.

Не тисніть на напилок занадто сильно. Надмірний тиск може пошкодити леза ножиць.

Після заточування перевірте, чи добре ріжуть ножиці. Якщо ножиці не ріжуть так добре, як вам потрібно, повторіть заточування.

Заточені ножиці – це запорука комфорту та безпеки. Заточуючи ножиці регулярно, ви зможете продовжити термін їх служби та зробити їх більш безпечними у використанні.

Якщо у вас немає напильника для ножиць, ви можете використовувати звичайний наждачний папір. Для цього прикладіть наждачний папір до леза ножиці під кутом 45 градусів і рухайте папером вперед-назад. Повторіть процедуру для іншого леза.

Нагадаємо, UAportal повідомляв, як швидко наточити кухонні ножі різними способами.

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