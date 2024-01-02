Як швидко наточити ножиці: прості поради
Ножиці – це незамінний інструмент, який використовується в побуті для різних завдань. З часом вони тупляться і перестають добре різати. Щоб продовжити термін служби ножиць, їх потрібно регулярно заточувати.
Існує кілька способів заточування ножиць. Найпростіший спосіб – це використовувати точилку для ножиць. Точилки для ножиць можна купити в будь-якому господарському магазині. Вони бувають ручними та електричними. Про це пише Телеграф.
Читайте також: Яким точилом не можна користуватись і що робити, аби ножі завжди були гострими
Якщо у вас немає точилки для ножиць, ви можете заточити їх самостійно. Для цього вам знадобляться такі інструменти:
- Напилок для ножиць. Напилок для ножиць можна купити в будь-якому господарському магазині. Він має спеціальну форму, яка дозволяє заточувати ножиці.
- Фінішна полірувальна паличка. Фінішна полірувальна паличка також можна купити в будь-якому господарському магазині. Вона допоможе зробити леза ножиць гладкими та блискучими.
Щоб заточити ножиці самостійно, виконайте такі дії:
- Роз'єднайте ножиці.
- Прикладіть напилок до леза ножиці під кутом 45 градусів.
- Почніть заточувати лезо, рухаючи напилок вперед-назад.
- Повторіть кроки 2-3 для іншого леза.
- З'єднайте ножиці та заточіть їх леза з боку ріжучого краю.
- Завершіть заточування, використовуючи фінішну полірувальну паличку.
Ось кілька порад, які допоможуть вам швидко заточити ножиці:
- Використовуйте правильний напилок. Напилок для ножиць має спеціальну форму, яка дозволяє заточувати ножиці без пошкодження лез.
- Заточуйте ножиці під кутом 45 градусів. Цей кут забезпечить рівномірне заточування лез.
- Не тисніть на напилок занадто сильно. Надмірний тиск може пошкодити леза ножиць.
- Після заточування перевірте, чи добре ріжуть ножиці. Якщо ножиці не ріжуть так добре, як вам потрібно, повторіть заточування.
Заточені ножиці – це запорука комфорту та безпеки. Заточуючи ножиці регулярно, ви зможете продовжити термін їх служби та зробити їх більш безпечними у використанні.
Якщо у вас немає напильника для ножиць, ви можете використовувати звичайний наждачний папір. Для цього прикладіть наждачний папір до леза ножиці під кутом 45 градусів і рухайте папером вперед-назад. Повторіть процедуру для іншого леза.
Нагадаємо, UAportal повідомляв, як швидко наточити кухонні ножі різними способами.
Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!