Ніяких 'У': в Україні змінилося позначення навчальних автомобілів

В Україні змінили маркування транспортних засобів, на яких громадяни здійснюють практичну підготовку та складають іспити в автошколі. З 4 травня розпізнавальний знак змінюється з "У" на "Н".

Про це повідомили в пресслужбі Головного сервісного центру МВС. Ці зміни вже були внесені до Правил дорожнього руху.

Крім цього, для практичної реалізації нововведення Кабмін прийняв постанову №1128 від 27 жовтня 2023 року, яка сьогодні, 4 травня, набула чинності.

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У результаті термін "Учбовий транспортний засіб" змінюється на "Навчальний транспортний засіб". Тому маркування "Н" повинно бути на автомобілях автошкіл, призначених для здійснення практичної підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації і складання іспитів.

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Це ж стосується автомобілів сервісних центрів МВС, на яких громадяни перевірять практичні навички керування.

Нагадаємо, ми раніше писали, що під час перетину перехрестя водії можуть порушувати Правила дорожнього руху. Йдеться про ігнорування сигналів світлофора та знаків дорожнього руху. Пропонуємо пройти невеликий тест на знання ПДР і вам.

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