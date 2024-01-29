Ніяких ложок: Як зручно та легко почистити авокадо ножем

Авокадо – це не лише модний, але й дуже корисний продукт. Його можна використовувати для приготування салатів, бутербродів, соусів та інших смачних страв.

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Але перед тим, як творити кулінарні шедеври, авокадо потрібно правильно очистити. Багато людей бояться цього процесу, вважаючи його складним. Не хвилюйтесь! Завдяки лайфхаку з TikTok від kyleandjackieo ви зможете очистити авокадо легко та швидко.

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Як вибрати стигле авокадо:

Стиглий авокадо має бути м'яким і пружним.

Шкірка стиглого фрукта має бути темною.

Якщо авокадо занадто твердий, його буде важко різати.

Як розрізати авокадо:

Візьміть гострий ніж і розріжте авокадо навпіл уздовж кісточки. Покрутіть половинки авокадо навколо кісточки, щоб вона відокремилася. Візьміть половинку та відріжте шматочок, як показано на відео. Акуратно зніміть шкірку руками.

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