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Неймовірна ніжність: як приготувати сирники в духовці без яєць

Ігор Романько

Як ніжні зробити сирники без борошна в духовці

Хто не любить сирники? Ця страва не лише смачна, але й дуже поживна. А сирники з духовки – це ще й корисно, адже вони не такі жирні, як смажені.

Ці ароматні та ніжні ласощі обожнюють і дорослі, і діти. Рецептом ніжних та корисних сирників поділились на сайті "Одна хвилина".

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Інгредієнти:

  • Кисломолочний сир – 250 г
  • Яйця – 2 шт.
  • Сметана – 60 г
  • Манна крупа – 30 г
  • Цукор – 30 г
  • Розпушувач для тіста – 0.5 ч. ложки
  • Ванілін або ванільний цукор – до смаку

Приготування:

  1. Змішайте сир, сметану та цукор у глибокій мисці. Збийте блендером до однорідної маси.
  2. Окремо збийте яйця вінчиком. Додайте до сирної маси.
  3. Додайте ваніль, розпушувач та манну крупу. Перемішайте та дайте тісту постояти 10 хвилин.
  4. Викладіть тісто у силіконові формочки для кексів.
  5. Випікайте в розігрітій до 180 градусів духовці 25-30 хвилин.
  6. Готові сирники посипте цукровою пудрою, полийте шоколадом або глазур'ю.

Смачного!

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