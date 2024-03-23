Неймовірна ніжність: як приготувати сирники в духовці без яєць
Хто не любить сирники? Ця страва не лише смачна, але й дуже поживна. А сирники з духовки – це ще й корисно, адже вони не такі жирні, як смажені.
Ці ароматні та ніжні ласощі обожнюють і дорослі, і діти. Рецептом ніжних та корисних сирників поділились на сайті "Одна хвилина".
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Інгредієнти:
- Кисломолочний сир – 250 г
- Яйця – 2 шт.
- Сметана – 60 г
- Манна крупа – 30 г
- Цукор – 30 г
- Розпушувач для тіста – 0.5 ч. ложки
- Ванілін або ванільний цукор – до смаку
Приготування:
- Змішайте сир, сметану та цукор у глибокій мисці. Збийте блендером до однорідної маси.
- Окремо збийте яйця вінчиком. Додайте до сирної маси.
- Додайте ваніль, розпушувач та манну крупу. Перемішайте та дайте тісту постояти 10 хвилин.
- Викладіть тісто у силіконові формочки для кексів.
- Випікайте в розігрітій до 180 градусів духовці 25-30 хвилин.
- Готові сирники посипте цукровою пудрою, полийте шоколадом або глазур'ю.
Смачного!
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