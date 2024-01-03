Незвичний смак класичної страви: рецепт шарлотки з апельсинами
Шарлотка - це класичний десерт, який люблять багато людей. Але звичайну шарлотку можна урізноманітнити, додавши до неї апельсини. Цей фрукт додасть десерту яскравих цитрусових ноток і соковитості.
Рецептом поділився портал Shuba.
Інгредієнти
- Апельсини - 2 шт.
- Борошно пшеничне - 250 г
- Цукор - 270 г
- Яйця курячі - 4 шт.
- Цукор ванільний - 10 г
- Розпушувач - 12 г
- Олія соняшникова - 20 г
Читайте також: Запечена картопля з часником і зеленню до святкового столу: смак зведе з розуму
Приготування
- Збийте яйця з цукром і ванільним цукром до пишності.
- Поступово додайте просіяне борошно і розпушувач, постійно помішуючи.
- Апельсини очистіть і наріжте кружальцями. Форму для випікання застеліть пергаментом, змастіть олією і посипте дно цукром.
- На дно форми викладіть апельсини, а зверху розподіліть тісто.
- Випікайте в розігрітій до 180 °C духовці 40 хвилин.
- Після приготування дайте шарлотці охолонути в формі протягом 30 хвилин. Потім обережно дістаньте її з форми і переверніть на тарілку так, щоб апельсини опинилися зверху.
- Наріжте шарлотку на порції і подавайте.
Радимо також звернути увагу на рецепт дієтичного шоколадного торту.
Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!