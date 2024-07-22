Тиждень починається з сильної магнітної бурі: небезпечні дати

У понеділок, 22 липня, на Землі триває чотирибальна магнітна буря. Її сила зменшилася до помаранчевого рівня небезпечності після червоного у неділю.

Такий геомагнітний шторм може впливати на метеозалежних та людей з хронічними захворюваннями. За даними сайту Meteoagent, потужних магнітних бур упродовж тижня 22-28 липня очікувати не варто.

Магнітні бурі сьогодні. Джерело: meteoagent.com

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Магнітні бурі – це явище, що виникає в результаті великих викидів сонячної енергії від Сонця. Ці викиди, такі як сонячні вітри та сонячні вибухи, можуть створювати магнітні бурі на Землі, коли частинки сонячного вітру взаємодіють з магнітним полем планети.

У метеозалежних людей і людей з хронічними захворюваннями магнітні бурі можуть викликати різні фізичні та емоційні реакції. Деякі люди відчувають загострення болю у м'язах і суглобах, головний біль, безсоння, зміни настрою, втомленість, роздратованість та нездатність до концентрації.

Водночас існують деякі дослідження, які суперечать зв'язку між магнітними бурями та фізичними симптомами у людей, і деякі люди можуть не відчувати жодних впливів від цих явищ.

Для тих, хто відчуває негативні наслідки від магнітних бур, важливо вживати заходи для зменшення дискомфорту. Це може включати позитивні стратегії самопомочі, такі як медитація, релаксація, фізична активність, відпочинок та дотримання здорового способу життя.

Нагадаємо, астрономи виявили надзвичайно рідкісну надмасивну червону чорну діру.

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