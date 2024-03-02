Ударів буде більше: змінився прогноз магнітних бур на початок березня

На початку березня Землю накрила чотирибальна магнітна буря. Вона триватиме до 4 березня.

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За даними Meteoagent, у суботу, 2 березня, триває магнітна буря помаранчевого рівня небезпечності, яка утримається й 3 березня. У понеділок, 4 березня, геомагнітних коливань знизиться до 3 балів (слабкий рівень).

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Магнітні бурі: календар

Хто відчуває магнітні бурі

Магнітні бурі можуть впливати на людей, особливо на тих, хто має певні чутливості або медичні проблеми. Хоча більшість людей не відчувають явних фізичних відчуттів внаслідок магнітних бур, деякі можуть спостерігати певні симптоми.

Серед них можуть бути:

Головний біль: Деякі люди повідомляють про появу головного болю або мігрені під час магнітних бур.

Погіршення сну: Магнітні бурі можуть призводити до змін у сонному циклі, що може призвести до проблем зі сном або відчуття втоми.

Зміни настрою та емоцій: Деякі люди відчувають збудження або тривогу під час магнітних бур. Це може бути пов'язано зі змінами хімічних реакцій у мозку.

Фізичне нездужання: Інші можуть відчувати загальну втомленість, нудоту або інші фізичні незручності.

Що пити коли магнітні бурі?

Щодо того, що пити під час магнітних бур, основною порадою є пити достатню кількість води для забезпечення гідратації організму. Вода допомагає очищати організм від токсинів і підтримує нормальне функціонування всіх систем, включаючи нервову та імунну системи. Також можна вживати спокійні та заспокійливі напої, такі як трав'яні чаї або тепле молоко, щоб зменшити стрес та підвищити рівень комфорту.

Проте важливо звертатися до медичного фахівця, якщо ви відчуваєте серйозні дискомфортні симптоми під час магнітних бур або маєте будь-які супутні медичні проблеми.

Раніше ми повідомляли, що науковці знайшли спосіб зменшити біль без ліків.

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