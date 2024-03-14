Не викидайте лотки з-під яєць: незамінні для висадження цибулинних квітів

Цибулинні квіти можна висаджувати вже на початку березня. Якщо ви мрієте про розкішне цвітіння цих квітів, варто звернути увагу на букетну посадку, яка не лише додасть акуратності й симетрії до вашого саду, але й розіграє відтінки кольорів в гармонійному "букеті".

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Для букетної посадки можна використовувати різноманітні посадкові місткості: яєчні картонні лотки, коробки з-під торта, пластикові ящики з-під фруктів. Головне - обрати те, що знаходиться під рукою.

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Загальні правила букетної посадки:

Однорідність: Саджайте цибулини одного розміру та виду в одну посадкову місткість. Це забезпечить однакову висоту і красивий вигляд вашого "букету".

Захист: Обробіть цибулини перед посадкою захисними засобами від гризунів, щоб уникнути їхнього пошкодження.

Лусочки: Не обов’язково видаляти з цибулин коричневу сорочку, але якщо вона містить багато поразок, краще промийте цибулини в розчині марганцевої кислоти перед посадкою.

Глибина: Заглиблюйте посадкові місткості на глибину, яка відповідає трьом розмірам цибулин.

Всім відомо, що квіткові клумби – це справжня гордість будь-якого дачника. Їх створення потребує ретельного планування та постійного догляду, що не завжди під силу новачкам.

Існує цікавий спосіб вирощування тюльпанів, який здатен значно полегшити цю задачу. Він полягає у використанні трафаретів з-під яєчних лотків, що дозволяють створювати ідеально рівні квадратні клумби.

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Як виростити тюльпани у яєчних лотках

Суть методу проста: в кожну квадратну клумбу висаджуються тюльпани одного сорту, створюючи цікаві та гармонійні поєднання. При цьому важливо, щоб композиція не здавалася химерною або гротескною.

Візьміть яєчний лоток і в кожному осередку зробіть отвір достатнього розміру, щоб коріння тюльпанів могли вільно проникати в землю.Заповніть осередки цибулинами тюльпанів, подбавши про те, щоб всі цибулини в лотку були приблизно однакового розміру.

Закопайте лоток з цибулинами в пухку землю на глибину, що відповідає трьом середнім цибулинам.

Оскільки протягом сезону цибулини тюльпанів знаходяться дуже близько одна до одної, перед осінньою посадкою їх слід уважно оглянути. Рекомендується також замочити їх у розчині марганцівки або фунгіциду для запобігання поширенню хвороб.

Рівні весняні грядки з тюльпанів, вирощених за допомогою яєчних лотків, виглядають незвичайно та дуже ефектно. Вони стануть справжньою окрасою вашої дачної ділянки, прикрасивши собою простір біля альтанок, лавок або входу в будинок.

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