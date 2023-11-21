Не викидайте!: Як використовувати шкірки лимона в інших стравах

Лимон – не лише джерело вітаміну C, але й справжня схованка корисних властивостей у його ароматній шкірці. Давайте дізнаємося, як використовувати цедру лимона, щоб робити страви не тільки смачнішими, але й кориснішими для нашого здоров'я.

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Лимонна шкірка – це справжнє сховище смаку та користі. Не викидайте цей благородний елемент – відкрийте для себе нові гастрономічні горизонти та підтримайте своє здоров'я, пише Главред.

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Цедра лимона насичена вітамінами, антиоксидантами та фітохімічними сполуками, які приносять незаперечну користь організму. Перш ніж відкидати шкірку, подумайте про те, як вона може збагатити ваші страви та сприяти вашому здоров'ю.

Терта цедра лимона чудово пасує до різних страв – від салатів до хлібобулочних виробів. Додайте цей елемент в смак і аромат вашим улюбленим стравам. Зробіть свій чай чи настоянку освіжаючим, додавши трошки цедри лимона. Це надасть напою нового смаку та аромату. Заморожена цедра лимона чудово підходить для десертів, соусів та коктейлів. Просто заморозьте її та використовуйте за потреби. Замочіть цедру лимона в оливковій олії для приготування домашнього лимонного масла. Це надасть вашим стравам неповторний смак та аромат. Змішайте цедру лимона з цукром для ароматизованого цукру, який можна використовувати у випічці або для посипання десертів.

Раніше ми писали про те, як зберегти лимони свіжими впродовж 3 місяців.

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