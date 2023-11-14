Як зберегти лимони свіжими впродовж 3 місяців: дієвий лайфхак

Лимони доволі швидко псуються, а при заморожуванні можуть втратити свої смакові та корисні властивості. Тому господині рекомендують спробувати лайфхак від Spice and Herbs.

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Даний метод обіцяє, що лимони не зіпсуються і не втратять свій смак та аромат впродовж 3 місяців. Також його можна застосовувати до інших овочів і фруктів.

Отже, якщо ви зберігали лимони в пластиковому пакеті й думали, цей лайфхак робочий — це помилка. Потрібно зберігати їх у скляному посуді з водою — лимони будуть свіжими до 3 місяців.

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Наріжте лимони та додайте трохи меду. Завдяки меду збережуться корисні вітаміни та мінерали. Також можна додати шматочки часнику. Крім того, ця суміш допомагає запобігти застуді: просто розведіть 1 чайну ложку цієї суміші в теплій воді.

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