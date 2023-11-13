Як правильно мити магазинну зелень, щоб знищити всі бактерії: лайфхак

У мережі часто зустрічаються поради щодо оптимального способу промивання зелені для повного видалення всіх шкідливих мікроорганізмів. Є пропозиції навіть замочувати салати чи петрушку у воді з сіллю для досягнення максимальної чистоти, повідомляє Ukr.Media. Однак лікарі-дієтологи зазначають, що є ефективніший спосіб очистити продукт від всіх шкідливих речовин.

Відео дня

Читайте також: Чому яйця потрібно посипати сіллю: порада від бабусь

Згідно з їх рекомендаціями, проста проточна вода може бути використана для миття зелені. Головне, щоб вона була теплою, як радять кухарі. Треба промивати зелень під гарячою водою з температурою не нижче 60 градусів. Цього достатньо для видалення пилу, комах, а також токсичних і отруйних речовин.

Нагадаємо, ми вже писали, як повторно можна використати чайний пакетик.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!