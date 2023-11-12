Три способи повторного використання чайних пакетиків

Після заварювання чаю, не варто викидати використані пакетики відразу. У цій статті UAportal підготував кілька креативних способів повторного використання чайних пакетиків. Ми розглянемо, як можна збагатити ґрунт рослин і відновити сили втомлених очей за допомогою цих простих і практичних прийомів.

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Компост з чайних пакетиків

Чайне листя містить цінні поживні речовини, які можуть збагатити ґрунт і принести користь рослинам. Після заварювання чаю просто зберіть використані пакетики і додайте їх до компостної купи або відра. З часом чайні пакетики розкладатимуться разом з рештою органічних матеріалів, вивільняючи корисні поживні речовини в ґрунт.

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Розслабте втомлені очі

Після насолодження чашкою чаю, видавіть зайву рідину з використаних чайних пакетиків і дайте їм трохи охолонути в холодильнику. Коли вони охолонуть, покладіть пакетики на закриті повіки і розслабтеся на 10-15 хвилин. Природні антиоксиданти та дубильні речовини, що містяться в чаї, допоможуть зменшити набряклість і заспокоїти очі, зробивши їх свіжими та бадьорими.

Видалення неприємних запахів зі взуття

Чайні пакетики також можуть стати в пригоді для усунення неприємного запаху з взуття. Дайте їм повністю висохнути, а потім покладіть у взуття на ніч. Чайні пакетики ефективно вберуть будь-які неприємні запахи, і вранці взуття пахнутиме свіжістю та чистотою. Цей простий трюк є чудовою альтернативою комерційним спреям або хімічним засобам для усунення запаху.

Нагадаємо, ми вже писали про способи використання чайної заварки.

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