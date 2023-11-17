Як легко вичавити сік лимону: простий лайфхак

Лимонний сік – дуже важливий інгредієнт багатьох страв. Але вичавлювання лимонного соку може бути доволі неприємним процесом, адже бризки летять по всій кухні.

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Користувачка TikTok з акаунтом wholeapproachnutrition поділилася простим і ефективним методом вичавлювання соку із лимона, який збереже ваші сили та час.

Для цього вам знадобиться цілий лимон. Покладіть його на стіл і катайте, легко натискуючи, щоб розм'якшити м'якоть всередині. Потім, взявши металеву шпажку, проткніть лимон вертикально, не доходячи до кінця.

Тепер переверніть лимон так, щоб отвір був знизу, і вичавіть сік у вибрану посудину. Цей простий лайфхак дозволяє легко та швидко отримати свіжий лимонний сік, використовуючи доступні засоби без особливих навичок чи обладнання.

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