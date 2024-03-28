Не тільки сирники та запіканка: що приготувати з кисломолочного сиру

Хто не любить сирники? Ця страва з дитинства знайома і дорослим, і малечі. Але чи знаєте ви, що з кисломолочного сиру можна приготувати не лише сирники?

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На сайті prostoway.com поділились рецептом плеканців з сиром та зеленню. Ця страва не лише смачна, але й корисна. А ще, її легко приготувати, що робить її ідеальним варіантом для сніданку, обіду або вечері.

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Інгредієнти:

2 склянки борошна

200 г кисломолочного сиру

200 мл води

2 ст. л. олії

3 яйця

Сіль

Сода

Зелень

Приготування:

Просійте борошно. Додайте одне яйце, олію, воду, соду та сіль. Перемішайте все та залиште на 20 хвилин. Відваріть яйця, потім наріжте їх. Подрібніть зелень та змішайте з сиром, яйцями. Посоліть за смаком. Розкачайте тісто та розділіть на однакові частини. Розкладіть начинку. Защіпніть краї. У вас повинні вийти плеканці. Обсмажте плеканці на добре розігрітій сковороді з олією.

Смачного!

Порада:

Ви можете використовувати будь-яку зелень, яка вам подобається.

До начинки можна додати тертий сир, гриби або інші інгредієнти.

Плеканці можна також варити в киплячій воді.

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