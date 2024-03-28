Не тільки сирники та запіканка: що приготувати з кисломолочного сиру
Хто не любить сирники? Ця страва з дитинства знайома і дорослим, і малечі. Але чи знаєте ви, що з кисломолочного сиру можна приготувати не лише сирники?
На сайті prostoway.com поділились рецептом плеканців з сиром та зеленню. Ця страва не лише смачна, але й корисна. А ще, її легко приготувати, що робить її ідеальним варіантом для сніданку, обіду або вечері.
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Інгредієнти:
- 2 склянки борошна
- 200 г кисломолочного сиру
- 200 мл води
- 2 ст. л. олії
- 3 яйця
- Сіль
- Сода
- Зелень
Приготування:
- Просійте борошно. Додайте одне яйце, олію, воду, соду та сіль. Перемішайте все та залиште на 20 хвилин.
- Відваріть яйця, потім наріжте їх. Подрібніть зелень та змішайте з сиром, яйцями. Посоліть за смаком.
- Розкачайте тісто та розділіть на однакові частини. Розкладіть начинку. Защіпніть краї. У вас повинні вийти плеканці.
- Обсмажте плеканці на добре розігрітій сковороді з олією.
Смачного!
Порада:
- Ви можете використовувати будь-яку зелень, яка вам подобається.
- До начинки можна додати тертий сир, гриби або інші інгредієнти.
- Плеканці можна також варити в киплячій воді.
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