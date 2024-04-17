Не лише паска та яйця: що має бути у великодньому кошику

З наближенням Великодня все більше людей замислюються про те, які продукти та страви потрібно нести до церкви для освячення. Традиційний набір продуктів у великодньому кошику символізує різні аспекти віри та життя Христа.

Є обов‘язкові та необов‘язкові для великоднього кошика продукти. Які саме продукти мають освячуватись у церкві, підкаже Апостроф.

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Що обов'язково має бути у великодньому кошику:

Паска: Символ небесного царства та воскресіння Христа. Пасхальний хліб може мати різну форму та начинку, але завжди прикрашається глазур'ю та символічними візерунками.

Яйця-крашанки: Символ нового життя та воскресіння. Яйця можна фарбувати вручну або використовувати спеціальні наклейки.

Символ нового життя та воскресіння. Яйця можна фарбувати вручну або використовувати спеціальні наклейки. М'ясні продукти: Традиційно до м'ясних страв у кошику кладуть шинку, ковбасу, буженину. Це символізує жертовність Христа.

Традиційно до м'ясних страв у кошику кладуть шинку, ковбасу, буженину. Це символізує жертовність Христа. Молочні продукти: Сир, масло, молоко - символи любові Бога до людей та чистоти.

Сир, масло, молоко - символи любові Бога до людей та чистоти. Сіль: Символ оберегу від злих сил та зв'язку між Богом і людьми.

Символ оберегу від злих сил та зв'язку між Богом і людьми. Хрін: Символ незламності людського духу та гіркоти рабства, яку пережив єврейський народ.

Додаткові продукти, які можна покласти у кошик:

Здобна випічка: Пиріжки, ватрушки, пасхальні куличи.

Пиріжки, ватрушки, пасхальні куличи. Овочі: Зелень, цибуля, часник.

Зелень, цибуля, часник. Фрукти: Яблука, апельсини.

Яблука, апельсини. Свічки: Символ світла та віри.

Що не можна святити у церкві:

Алкогольні напої.

Кров'янка та інші продукти з крові.

Гроші, коштовності, ключі.

Ножі та інші гострі предмети.

Нагадаємо, ми вже писали, що не можна класти у великодній кошик, щоб не накликати біди.

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