Не спішіть класти у кошик: як швидко оцінити якість сиру перед покупкою

На полицях супермаркетів можна знайти безліч сирів, які відрізняються за сортом та рівнем якості. Проте, на жаль, багато з цих продуктів не є справжнім сиром, а скоріше сирними продуктами.

Розібратися, що є справжнім сиром, а що – сирною підробкою, може бути непросто для звичайного споживача. Команда UAportal разом з Ukr.Media підготувала декілька порад, які допоможуть вам вибрати високоякісний сир серед великого асортименту в магазині.

Як обрати дійсно якісний сир

Основна різниця між справжнім сиром та сирним продуктом полягає у їхньому складі. Якісний сир створюють із молока корів, кіз чи овець, додаючи закваску, коагулянти (наприклад, хлорид кальцію) та ферменти для зсідання молока.

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Сировмісні продукти ж, здебільшого складаються з рослинних жирів. Втім, їхній зовнішній вигляд, текстура та колір можуть бути дуже схожими на справжній сир.

Ви можете визначити сирний продукт за його органолептичними властивостями – запахом та смаком.

Він не має характерного сирного післясмаку, і ближче до кінця терміну придатності у ньому може з’явитися гіркий присмак через окислення рослинних жирів.

Натуральний сир завжди має молочний, вершковий аромат без сторонніх хімічних запахів.

Поверхня якісного сиру буде однорідною, без тріщин, гладенькою та з легким блиском.

Зазначимо, що кількість та розмір отворів у шматку сиру не впливають на його якість і залежать від сорту сиру.

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