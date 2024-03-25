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Як правильно зберігати сир, щоб залишався свіжим довше

Ціхоцька Марія

Як правильно зберігати сир, щоб залишався свіжим довше

Сир – це не лише універсальний, але й недешевий продукт. Тому важливо правильно його зберігати, щоб він довше залишався свіжим та смачним. Про це пише PixelInform.

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Захистіть сир від пересихання:

  • Загорніть сир у харчову плівку, пергамент або фольгу.
  • Переконайтеся, що краї добре зафіксовані, щоб не допустити попадання повітря.
  • Використовуйте герметичну посудину зі скла або пластику.

Виберіть правильне місце для зберігання:

  • Зберігайте сир у відсіку для фруктів та овочів у вашому холодильнику.
  • Не кладіть сир на дверцята холодильника, адже перепади температур можуть призвести до його псування.

Зберігайте різні сорти сиру окремо:

  • Сири з різким запахом можуть просочити інші сири своїм ароматом.
  • Не кладіть різні сорти сиру в один контейнер.
  • Не зберігайте сир поряд з сирими яйцями.

Пам'ятайте про термін придатності:

  • Навіть при правильному зберіганні сир з часом втрачає свій смак і аромат.
  • Дотримуючись цих простих порад, ви зможете зберегти сир свіжим і смачним протягом тривалого часу.

Ось кілька додаткових порад:

  • Тверді сири можна зберігати в холодильнику до 10 днів, м'які сири – до 5 днів, а розсольні сири – до 7 днів.
  • Сир з пліснявою можна зберігати до 4 тижнів.
  • Перед вживанням дайте сиру постояти при кімнатній температурі протягом 30 хвилин, щоб він розкрив свій аромат і смак.

Нагадаємо, ми вже писали, як правильно зберігати продукти. 

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