Не ризикуйте врожаєм: названо культури, які заборонено садити поруч з перцем

Кожен, хто займається вирощуванням овочів, прагне отримати багатий врожай. Якщо ви зіткнулися з проблемою родючості перцю, причиною цього можуть слугувати рослини, що ростуть по сусідству.

Існують певні види культур, які не рекомендується висаджувати поруч з перцями. Про них розповідає команда UAportal.

Які рослини не можна садити біля перців

Перш за все, не місце поруч з перцем капусті, адже вона витягуватиме з ґрунту необхідну вологу та поживні елементи.

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Далі, посадка перцю поруч з огірками та томатами не є найкращою ідеєю. Ці овочі люблять багато води, в той час, як перець може постраждати від надлишку вологи.

Також, сусідство з картоплею та баклажанами може бути шкідливим для перцю через ризик передачі хвороб.

Наостанок, не варто висаджувати поруч з перцем горох та кріп, оскільки горох може обвивати стебла перцю, збільшуючи ймовірність грибкових інфекцій, а кріп створювати тінь та привертати шкідників.

Нагадаємо, раніше UAportal розповідав, як підживлювати перці, щоб вони виросли великими.

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