На урожай годі сподіватися: названа рослина, яку не можна садити поряд з морквою

При вирощуванні овочів на своїй ділянці, ми звикли вибирати оптимальне місце, забезпечувати належний полив та підживлення. Однак, важливо також пам’ятати про вибір сусідів для наших рослин.

Деякі культури можуть негативно впливати на зростання моркви, що призводить до поганої врожайності. Зокрема, слід уникати посадки кропу поруч з морквою, адже вони обидва належать до сімейства парасолькових, пише "На пенсії".

Спільне зараження хворобами та напади одних і тих же шкідників є проблемою для рослин, які вирощуються поруч. Наприклад, якщо морква буде хворіти, то і кріп погано ростиме, і навпаки.

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Городники радять зберігати відстань не менше 30 сантиметрів між рядами моркви та кропу. Але чим більша відстань між ними, тим краще, оскільки це забезпечує достатньо простору для розвитку обох культур.

Для покращення урожайності та захисту від шкідників, садівники рекомендують висаджувати цибулю та часник між рядами моркви та кропу, оскільки вони відлякують шкідників від цих культур і позитивно впливають на урожай.

У випадку, коли немає можливості вирощувати моркву та кріп окремо, слід обрати різні по часу дозрівання сорти цих культур для спільного посіву. Наприклад, ранній сорт кропу та сорт моркви, який дозріває пізно.

Раніше UAportal розповідав, як та коли правильно садити моркву у відкритий ґрунт.

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