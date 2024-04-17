Як підживлювати перці, щоб вони виросли великими: поради досвідчених городників
Хочете, щоб ваш перець радував вас рясним урожаєм? Дотримуйтесь цих простих правил, і ваш перець обов'язково порадує вас багатим урожаєм.
Ось 7 секретів, якими поділились досвідчені городники на сайті noviydoctor.com, які допоможуть вам виростити до 3 кг соковитих плодів з одного куща.
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1. Вибираємо сорт:
- Не жентеся за новими сортами - краще візьміть перевірені, які підходять для вашого регіону.
- Рекомендуються сорти "Атлант", "Геракл", "Гранова" та інші.
2. Протруювання та пророщування:
- Протруїть насіння марганцівкою, щоб уникнути грибкових захворювань.
- Проростіть насіння на вологих ватяних дисках протягом тижня.
- Перед посівом у ґрунт зробіть полив розчином соку алое (1 ст. л. на 1 л води).
3. Строки посіву:
- Середньостиглі та пізні сорти сійте після 20 лютого.
- Ранні сорти - у березні.
- Висаджуйте розсаду в ґрунт або теплицю, коли ґрунт прогріється до +15°C.
4. Розсаджування:
- Сійте перець у індивідуальні стаканчики або торф'яні таблетки.
- Перець не любить тісноти - це негативно впливає на його розвиток та врожай.
5. Вологість та полив:
- Регулярно поливайте розсаду.
- Підтримуйте вологість повітря в приміщенні не менше 65%.
- Підгодовуйте розсаду кожні 10 днів комплексним добривом з азотом, калієм та фосфором.
6. Місце посадки:
- Висаджуйте перець на сонячному місці.
- Зробіть високі грядки - перець любить теплий ґрунт.
- З осені внесіть під перекопування компост, коров'як та гумус.
7. Сусіди:
- Посадіть біля перцю чорнобривці, часник та цибулю.
- Ці рослини сприяють росту перцю, відлякують шкідників та запобігають хворобам.
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