Не треба смажити: як смачно приготувати мойву, щоб не забруднити плиту (відео)

Мойва - це не лише бюджетна, але й дуже корисна риба, багата на вітаміни та мікроелементи. Дехто мало коли її готує, оскільки вона має дуже насичений аромат, якого важко позбутися з кухні.

Ділимося з вами рецептом приготування мойви в духовці, який не лише збереже всі корисні властивості риби, але й позбавить вас від неприємного запаху та жирних бризок на плиті. Цим лайфхаком поділилася блогерка Ольга Рябенко.

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Інгредієнти:

Мойва - 1 кг;

Кукурудзяне борошно - 150 г;

Сіль, перець, паприка - за смаком;

Оливкова олія;

Вершкове масло - 20 г;

Цедра ½ лимона.

Скільки часу пекти мойву:

Спочатку підготуйте мойву: ретельно промийте рибу, видаліть нутрощі та чорну плівку.

Замаринуйте рибу: посоліть, поперчіть і додайте паприку до свого смаку.

Перемішайте рибу та залиште маринуватися на 15-20 хвилин.

Підготуйте паніровку: змішайте кукурудзяне борошно з паприкою. Обваляйте кожну рибку в паніровці.

Форму для запікання змастіть вершковим маслом. Викладіть мойву в форму для запікання, полийте оливковою олією. Запікайте мойву в розігрітій до 180°C духовці протягом 30 хвилин.

Перед подачею на стіл посипте мойву цедрою лимона.

Порада: щоб зробити страву ще більш ароматною, додайте до маринаду для мойви ваші улюблені спеції, наприклад, орегано, базилік або розмарин. Також можна додати до маринаду трохи лимонного соку. Для більш хрусткої скоринки обсмажте мойву на сковороді на оливковій олії протягом 2-3 хвилин перед запіканням.

Цей рецепт мойви в духовці - це чудовий варіант для швидкої та смачної вечері.

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