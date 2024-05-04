Не грішіть в це світле свято: чого категорично не можна робити на Великдень

У неділю, 5 травня 2024 року, християни східного обряду відзначатимуть світле свято Великодня. Існує ряд традиційних суворих заборон, які стосуються певних видів діяльності у цей день.

Команда UAportal спільно з виданням "Апостроф", розповідає, що не можна робити у велике свято Воскресіння Христового.

Суворі заборони на Великдень

Великдень відзначається безліччю чудових традицій: випікання пасок, фарбуванням крашанок, освячення пасхальних кошиків у храмі. Також цей день супроводжується рядом обмежень щодо певних видів діяльності та поведінки.

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Традиційно, у день Воскресіння Христового, не прийнято:

затримуватися зранку на довго у ліжку, виявляти ледачість;

злословити, сваритися, поширювати чутки;

займатися роботою чи господарством;

працювати на городі;

викидати сміття після заходу сонця;

стригти чи фарбувати волосся;

проводити весільні церемонії;

відвідувати могили, поминати померлих.

У сучасному світі багато з цих заборон ігноруються, іноді їх неможливо дотриматися, як, наприклад, у випадку з роботою. Церква також ставиться до цього з розумінням і не забороняє перебування на роботі тим, хто не може влаштувати собі вихідний у цей день.

Не варто лихословити, сваритись і ставитись до інших зі злом.

Також заборонено викидати предмети чи продукти, що були освячені в храмі. Рекомендується або знищити їх шляхом спалювання, або закопати їх в землю.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що потрібно першим з‘їсти на Великдень.

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