Не дайте жиру жодного шансу: три легкі способи очистити кухонні меблі

Зазвичай на кухонних поверхнях можна помітити в’язкий жировий наліт. Це може викликати стурбованість господинь, особливо якщо плями виглядають старими, але насправді їх можна ефективно очистити.

Використовуйте перевірені часом домашні засоби, щоб позбутися плям, які в'їлися на кухні. Боротьба з жирними слідами може бути викликом, але з допомогою перевірених методів, які підготувала команда UAportal, це цілком можливо здійснити.

Уникайте використання агресивної хімії, яка може зашкодити поверхням. Замість цього, спробуйте старі способи, які випробували наші предки.

Читайте також: Як зменшити кількість прибирань на кухні

Мильний розчин. Додайте до теплої води трохи рідкого мила, щоб утворилася піна. Змочіть у цьому розчині губку і очистіть поверхню від жиру, після чого протріть насухо.

Розчин соди. Розчиніть соду в теплій воді і використовуйте щітку для чищення меблів, а потім протріть все чистою вологою ганчіркою.

Оцтовий розчин. Змочіть паперовий рушник у розведеному оцті і протріть ним жирні плями. Залиште на 15 хвилин, щоб оцет подіяв, а потім протріть поверхню губкою, змоченою в теплій воді.

Ці методи не тільки ефективні та легкодоступні, але й не вимагають багато часу для прибирання.

Раніше ми розповідали про чотири прості поради, як підтримувати чистоту на кухні.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!