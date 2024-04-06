Як зменшити кількість прибирань на кухні: декілька корисних лайфхаків

Кухня – це простір, де чистота не затримується надовго. Причина цього проста: тут відбувається процес приготування страв, який несумісний з бездоганним порядком. Навіть домогосподаркам, які славляться своєю педантичністю, не уникнути забруднень на кухонних поверхнях та посуді під час готування.

Ті, хто не лінуються, зазвичай легко ставляться до прибирання своєї кухні. Проте, існують і ті, кому не до вподоби витрачати час на миття та чистку після кулінарних експериментів. Для таких господинь існує ряд хитрощів, які можуть спростити процес прибирання, пише Ukr.Media.

Невелике відро для відходів

Під час приготування їжі ми часто стикаємося не лише з нарізанням продуктів, а й з їх очищенням. Рештки, що залишаються, можуть ускладнити прибирання, розкидаючись по кухні.

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Проте, розміщення маленького відра для відходів на кухонному столі може спростити процес. Вам лише потрібно буде викинути вміст відра.

Пляшка з розчином мила

Завершення приготування страв часто залишає за собою брудний посуд, який потребує ретельного очищення. Цей процес можна прискорити, якщо видалити забруднення відразу.

Для цього змішайте мильний розчин і налийте його у пляшку. Потім, помістіть брудний посуд у мийку та облийте його розчином. Таким чином, залишки їжі не прилипнуть і їх буде легше вимити.

Захисні екрани від бризок

Під час обсмажування їжі можливе забруднення навколишнього простору. Щоб уникнути цього, слід наливати олію на суху сковороду.

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Використання захисних екранів, які виготовлені з сітки, допоможе уникнути розлітання бризок.

Негайне усунення плям

Не варто відкладати видалення плям від рідин або продуктів. Завжди тримайте під рукою ганчірку, щоб витерти розлите негайно.

Ці методи будуть корисними для кожної господині. Вони допоможуть зробити прибирання на кухні легшим та швидшим, та зекономлять ваш час.

Раніше команда UAportal розповідала прості та геніальні поради щодо прибирання, які має знати кожна господиня.

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