Спростять життя під час весняного прибирання: три простих лайфхаки від досвідчених господинь

Традиційне весняне прибирання може бути часозатратним та вимагати певних умінь. Чи то полірування дзеркал і вікон, чистка килимів, або організація шафи — кожна з цих задач може зайняти не одну годину.

Відео дня

Сайт The Pioneer Woman пропонує корисні поради, які допоможуть ефективно скоротити час, витрачений на прибирання, завдяки легким та ефективним хитрощам. Ці поради також стануть у пригоді для регулярного тижневого прибирання.

Читайте також: П'ять ефективних порад для пришвидшити процесу прибирання

Як швидко вимити вікна

Щоб очистити вікна, до яких важко дотягнутись, можна використовувати швабру для підлоги з паперовими рушниками. Просто нанесіть на неї миючий засіб і протріть скло. Для цієї мети також підійде автомобільна щітка для миття вікон на довгій ручці.

Як навести блиск на кухні

Спробуйте використати оливкову олію для полірування поверхонь з нержавіючої сталі, як-от кухонні прилади та каструлі. Переконайтеся, що поверхні чисті перед поліруванням.

Оновіть шви між плиткою

Для відновлення білосніжності швів між плиткою використовуйте суміш харчової соди з перекисом водню. Ці інгредієнти не тільки освітлюють шви, але й ефективно борються з цвіллю у вологих приміщеннях.

Раніше команда UAportal розповідала прості та геніальні поради щодо прибирання, які має знати кожна господиня.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!